"Ситуация ужасная". В Индии за сутки зафиксировали более 200 000 новых случаев COVID-19

В Индии за минувшие сутки было зарегистрировано 200 739 новых заболевших коронавирусом, что стало рекордным скачком за все время эпидемии в стране. Об этом пишет Reuters со ссылкой на индийский минздрав.

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По словам правительства, текущая ситуация во многом сложилась из-за отказа людей носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

"Ситуация ужасная. У нас больница всего на 900 коек, сейчас ожидают своей очереди еще 60 пациентов, но у нас просто нет для них места", – говорит врач одной из местных больниц индийского города Нагпур.

Сейчас по общему количеству инфицированных COVID-19 Индия уступает только США – 14,1 млн заболевших против 31,4 млн.

5 апреля в Индии выявили 103 000 новых случаев заражения, в стране назвали это второй волной эпидемии.

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Дарья Мостовая

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