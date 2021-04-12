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В Индии запретили продавать за границу ремдесивир, пока заболевших COVID не станет меньше

12.04.2021, 13:08
В Индии запретили продавать за границу ремдесивир, пока заболевших COVID не станет меньше - Фото
Ремдесивир (фото - Sasha Steinbach_EPA)

Власти Индии запретили экспорт из страны препарата ремдесивир, который сейчас используется там для лечения коронавируса. Запрет на вывоз препарата будет действовать, пока ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране не улучшится, пишет ANI news.

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Ремдесивир в Индии до сих пор считается одним из ключевых препаратов для лечения COVID-19. Чтобы предупредить подпольный вывоз из страны и облегчить доступ местным жителям, отечественным производителям  рекомендовали размещать информацию о наличии складских запасов лекарства на сайтах.

В Минздраве отметили, что в связи с недавним всплеском заболеваемости спрос на ремдесивир тоже резко увеличился, поэтому продавать его за границу сейчас недопустимо.

  • В ноябре 2020 года европейское сообщество реаниматологов заявило, что не рекомендуют использовать ремдесивир при тяжелых случаях COVID-19. Аналогичную позицию заняли также в ВОЗ.

Читайте также: Ремдесивир и три других препарата вовсе или почти бесполезны при коронавирусе – ВОЗ

Дарья Мостовая
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Индия препарат коронавирус COVID-19 Ремдесивир
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