В Индии запретили продавать за границу ремдесивир, пока заболевших COVID не станет меньше
Власти Индии запретили экспорт из страны препарата ремдесивир, который сейчас используется там для лечения коронавируса. Запрет на вывоз препарата будет действовать, пока ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране не улучшится, пишет ANI news.
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Ремдесивир в Индии до сих пор считается одним из ключевых препаратов для лечения COVID-19. Чтобы предупредить подпольный вывоз из страны и облегчить доступ местным жителям, отечественным производителям рекомендовали размещать информацию о наличии складских запасов лекарства на сайтах.
В Минздраве отметили, что в связи с недавним всплеском заболеваемости спрос на ремдесивир тоже резко увеличился, поэтому продавать его за границу сейчас недопустимо.
- В ноябре 2020 года европейское сообщество реаниматологов заявило, что не рекомендуют использовать ремдесивир при тяжелых случаях COVID-19. Аналогичную позицию заняли также в ВОЗ.
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