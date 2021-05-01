COVID-19. В Индии за сутки выявили более 400 000 новых заболевших коронавирусом
01.05.2021, 13:25
Индия. Пустые кисородные баллоны из больниц для пациентов с COVID-19 (Фото – Jagadeesh NV, EPA)
В Индии за сутки выявили 401 993 новых заболевших коронавирусом – это рекорд с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает BBC.
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За последние сутки также умерли 3523 человека. Однако реальная цифра может быть намного выше, поскольку о многих смертельных исходах не сообщается, заявляют журналисты.
Сейчас страна столкнулась с острой нехваткой медицинского кислорода и больничных коек, вторая волна коронавируса разрушает ее систему здравоохранения. С начала пандемии в Индии подтверждено более 19 миллионов случаев заболевания и более чем 200 000 смертей.
- На конец апреля в Индии едва ли не ежедневно фиксируют самую высокую суточную заболеваемость в мире: более 300 000 случаев в день.
- В ВОЗ считают, что к такой ситуации в Индии привело сочетание факторов, назвав ее "идеальным штормом".
- 30 апреля сообщалось, что Украина закрывает въезд для иностранцев, прибывающих из Индии.
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