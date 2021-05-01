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COVID-19. В Индии за сутки выявили более 400 000 новых заболевших коронавирусом

01.05.2021, 13:25
COVID-19. В Индии за сутки выявили более 400 000 новых заболевших коронавирусом - Фото
Индия. Пустые кисородные баллоны из больниц для пациентов с COVID-19 (Фото – Jagadeesh NV, EPA)

В Индии за сутки выявили 401 993 новых заболевших коронавирусом – это рекорд с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает BBC.

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За последние сутки также умерли 3523 человека. Однако реальная цифра может быть намного выше, поскольку о многих смертельных исходах не сообщается, заявляют журналисты. 

Сейчас страна столкнулась с острой нехваткой медицинского кислорода и больничных коек, вторая волна коронавируса разрушает ее систему здравоохранения. С начала пандемии в Индии подтверждено более 19 миллионов случаев заболевания и более чем 200 000 смертей.

Смотрите также: "Запах смерти". В Индии пик волны COVID, горят тысячи погребальных костров: фото, видео

Владислав Сердюк
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Индия коронавирус COVID-19
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