COVID-19. В Индии за сутки выявили более 400 000 новых заболевших коронавирусом

В Индии за сутки выявили 401 993 новых заболевших коронавирусом – это рекорд с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает BBC.

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За последние сутки также умерли 3523 человека. Однако реальная цифра может быть намного выше, поскольку о многих смертельных исходах не сообщается, заявляют журналисты.

Сейчас страна столкнулась с острой нехваткой медицинского кислорода и больничных коек, вторая волна коронавируса разрушает ее систему здравоохранения. С начала пандемии в Индии подтверждено более 19 миллионов случаев заболевания и более чем 200 000 смертей.

На конец апреля в Индии едва ли не ежедневно фиксируют самую высокую суточную заболеваемость в мире: более 300 000 случаев в день.

В ВОЗ считают, что к такой ситуации в Индии привело сочетание факторов, назвав ее "идеальным штормом".

30 апреля сообщалось, что Украина закрывает въезд для иностранцев, прибывающих из Индии.

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Владислав Сердюк

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