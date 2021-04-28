В Индии наблюдается ужасающая картина – по всей стране и день, и ночь горят погребальные костры. Люди кремируют умерших от коронавируса, а после – выбрасывают пепел в священную реку Ганг. Сеть заполонили фото происходящего в стране.

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Несмотря на это, большинство населения по-прежнему ходит без масок, собираясь в огромные столпотворения на улицах – в то время как в больницах заканчиваются и койки, и баллоны с кислородом.

На конец апреля в Индии едва ли не ежедневно фиксируют самую высокую суточную заболеваемость в мире: более 300 000 случаев в день.

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Дарья Мостовая

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