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"Запах смерти". В Индии пик волны COVID, горят тысячи погребальных костров: фото, видео видео

28.04.2021, 11:46
Костры на площадях (фото - Idri Mohammed_EPA)
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В Индии наблюдается ужасающая картина – по всей стране и день, и ночь горят погребальные костры. Люди кремируют умерших от коронавируса, а после – выбрасывают пепел в священную реку Ганг. Сеть заполонили фото происходящего в стране.

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Несмотря на это, большинство населения по-прежнему ходит без масок, собираясь в огромные столпотворения на улицах – в то время как в больницах заканчиваются и койки, и баллоны с кислородом.

Читайте также: Катастрофа с коронавирусом в Индии. Причина – "идеальный шторм", считают в ВОЗ: факторы

Дарья Мостовая
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