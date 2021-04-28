К обрушившему этой весной систему здравоохранения Индии всплеску заболеваемости COVID-19 привело сочетание факторов, а не какой-то один, вроде распространения там более заразного и менее заметного для иммунитета штамма. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Яшаревич, пишет Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам чиновника ВОЗ, одна из главных причин катастрофы – беспечное и безответственное поведение многих граждан, которые рано расслабились и отмечали в больших группах недавние местные праздники.

"Сочетание ослабления мер индивидуальной защиты, массовых собраний и наличия более заразных вариантов вируса при все еще низком уровне охвата вакцинами могло создать условия для идеального шторма", – сказал Яшаревич.

Чиновник подчеркнул: степень, в которой за вспышку отвечает мутант вируса B.1.617 (с двумя ключевыми изменениями в гене S-белка – L452R и E484Q), "остается неясной".

Кроме того, в стране недавно прошли выборы, что также могло повлиять на рост заболеваемости: во многих местах люди часами стояли в очередях, чтобы проголосовать.

Более того, коллапс в части больниц произошел оттого, считает представитель ВОЗ, что многие в панике направляются туда с легкими/средними симптомами, а с ними вполне можно "пересидеть" болезнь и дома.

Только ~15% пациентов с ковидом нуждаются в лечении в больнице, добавил Яшаревич.

В Индии уже около недели ежедневное количество (только официально) заболевших – свыше 300 000, и до 3000 смертей в сутки. Реальные же показатели намного выше, считают эксперты в здравоохранении. На такое количество заболевших не хватает кислородных точек в больницах, концентраторов и кислорода на станциях заправки.

Смотрите видео: Герои рядом. В Индии железнодорожник спас ребенка из-под колес поезда

Видео: Channel 4 News

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.