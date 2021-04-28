В Индии для заболевших коронавирусом судей забронировали люкс-отель. В суде отрицают

Власти Дели распорядились забронировать роскошный отель Ashoka под госпитализацию заболевших COVID-19 судей Верховного суда и их родственников. Это вызвало возмущение в обществе, в самом же суде все отрицают, пишет Reuters.

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В правительстве заявили, что к ним поступил запрос о резервировании номеров в отеле для сотрудников суда в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом. В результате было забронировано 100 номеров, что стало причиной недовольства среди обычных людей, поскольку в больницах сейчас остро не хватает коек и кислорода.

Тем временем, в Верховном суде заявили, что ничего такого не запрашивали. "Когда мы просили 100 номеров в пятизвездочном отеле? Мы только сказали, что если судья или его родственники заболеют, они должны быть госпитализированы", – отметили в суде.

Представители общественности заявили, что судьи в любом случае должны отказаться от таких привилегий и отменить указ правительства о бронировании люкс-отеля под нужды сотрудников Верховного суда.

В Индии уже несколько дней подряд фиксируется максимальная суточная заболеваемость COVID в мире, в больницах не хватает мест и заканчиваются баллоны с кислородом.

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Дарья Мостовая

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