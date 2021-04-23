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В Индии два дня подряд рекордная суточная заболеваемость COVID-19, в больницах нет мест

23.04.2021, 13:40
В Индии два дня подряд рекордная суточная заболеваемость COVID-19, в больницах нет мест - Фото
Кремация умерших от COVID-19 в Мумбае (Фото – Divyakant Solanki, EPA)

В Индии второй день подряд фиксируют наибольшую в мире с начала пандемии коронавируса суточную заболеваемость. За 22 апреля выявлены 332 730 случаев COVID-19, сообщает Reuters.

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В столице Индии Дели за прошедшие сутки около 26 000 новых заболевших и 306 умерших.

В стране не хватает кислорода и кроватей для пациентов. Крупные больницы вывешивают объявления, что у них больше нет мест. Запасы кислорода пытается обеспечить полиция.

По словам профессора биостатистики и эпидемиологии Мичиганского университета США Бхрамара Мукерджи, ситуация выглядит так, как будто системы социальной защиты в Индии больше нет. "Каждый борется за собственное выживание и пытается защитить близких. На это тяжело смотреть", – сказал он.

В прошлом году правительство вводило масштабный локдаун на ранних стадиях эпидемии, но сейчас жесткие ограничения не восстанавливают из-за опасений по поводу экономических издержек и потрясений для бедных рабочих-мигрантов.

Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что локдаун будет крайней мерой.

Великобритания, Канада, Сингапур и ОАЭ отменили авиасообщение с Индией.

Денис Юдин
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Индия коронавирус COVID-19
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