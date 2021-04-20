В Мумбаи один из работников железной дороги спас жизнь ребенка, рискуя своей собственной. Когда ребенок упал с платформы на рельсы, мужчина бросился к нему и вытащил обратно на платформу. Видео выложил в Facebook министр путей сообщения Гоял Пиюш.

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"Очень горжусь Мейюром Шельке, железнодорожником со станции Вангани в Мумбаи, совершившим исключительно смелый поступок – он рисковал собственной жизнью и спас другую жизнь", – написал Пиюш.

Чиновник подчеркнул, что вся "железнодорожная семья" гордится им, и что "его поступок нельзя сравнить ни с какой наградой или деньгами, но за исполнение своего долга ему воздастся".

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Дарья Мостовая

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