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Герои рядом. В Индии железнодорожник спас ребенка из-под колес поезда: видео видео

20.04.2021, 14:02
Скриншот из видеозаписи
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В Мумбаи один из работников железной дороги спас жизнь ребенка, рискуя своей собственной. Когда ребенок упал с платформы на рельсы, мужчина бросился к нему и вытащил обратно на платформу. Видео выложил в Facebook министр путей сообщения Гоял Пиюш.

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"Очень горжусь Мейюром Шельке, железнодорожником со станции Вангани в Мумбаи, совершившим исключительно смелый поступок – он рисковал собственной жизнью и спас другую жизнь", – написал Пиюш.

Чиновник подчеркнул, что вся "железнодорожная семья" гордится им, и что "его поступок нельзя сравнить ни с какой наградой или деньгами, но за исполнение своего долга ему воздастся".

  • В июле 2018 года из пещеры в Таиланде эвакуировали 12 детей и тренера.

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Дарья Мостовая
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