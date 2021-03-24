В Киеве на одном из Совских прудов патрульные полицейские вытащили на берег провалившегося под лед мужчину, хотя к тому моменту он был уже сильно переохлажден, лежал неподвижно и не реагировал на их указания. Видео спасения с нагрудных камер патрульных выложено в Facebook столичной Нацполиции.

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Патрульные получили вызов о несчастном случае: человек провалился под лед в 10-15 м от берега на водоеме по улице Кадетский Гай.

Виталий Данильчук и Богдан Лисовский первыми прибыли на место происшествия, к ним также добавились автопатрули Александра Гирну, Ирины Николаенко, Сергея Галанзовского и Вадима Басенко.

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Собрав на берегу доски, патрульные соорудили опору, чтобы не провалиться под тонкий лед, после чего Данильчук пополз к мужчине, обмотал его веревкой и начал вытаскивать, так как сам пострадавший не мог держаться за нее. Ближе к берегу лед треснул, но это не помешало спасли мужчину, которого передали врачам скорой и с общим переохлаждением госпитализировали.

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Евгений Пилипенко

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