1 марта спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций сняли со льдины на Днепре, вблизи моста им. Патона в Киеве, двух мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Мужчин доставили на берег на лодке. Оказалось, что они прогуливались по льду, как вдруг он откололся.

23 февраля в центре Киева, по улице Прорезной, произошел инцидент – женщина решила обойти заградительное ограждение и, в результате, на нее упала большая снежная глыба.

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Станислав Стороженко

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