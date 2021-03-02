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Больше Нью-Йорка. Новый айсберг-гигант в Антарктиде сняли из комоса – спутниковые фото

02.03.2021, 08:10
Больше Нью-Йорка. Новый айсберг-гигант в Антарктиде сняли из комоса – спутниковые фото - Фото
Новый гигантский айсберг А74 в Антарктиде (фото - USGS Landsat Program, Twitter)

Американский спутник Landsat 8 сделал снимки из космоса нового гигантского айсберга в Антарктиде, площадь которого превышает площади многих городов, в частности, Киева и Нью-Йорка. Соответствующие кадры опубликованы в Twitter программы USGS Landsat.

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Исследователи предлагают взглянуть на две фотографии шельфого ледника Бранта, от которого откололся айсберг.

На первом фото от 12 января ледник еще целостный, но видны трещины. В частности, видно появившуюся в конце 2020 года трещину Северный рифт (North rift), по которой и произошел раскол.

Второе фото сделано 1 марта, через несколько дней после откола. На нем видно, что гигантский айсберг начинает дрейфовать и отдаляться от материнского ледника.

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Ученые отмечают, что новый айсберг получил название А74. Его площадь составляет порядка 490 квадратных миль (порядка 1270 кв. км), что больше площади Нью-Йорка (1212 кв. км). Для сравнения, площадь Киева – около 840 кв. км.

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Фото - USGS Landsat Program

Марк Сировой
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спутник космос антарктида айсберг ледник ледник бранта А74 Landsat
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