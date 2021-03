Больше Нью-Йорка. Новый айсберг-гигант в Антарктиде сняли из комоса – спутниковые фото

Американский спутник Landsat 8 сделал снимки из космоса нового гигантского айсберга в Антарктиде, площадь которого превышает площади многих городов, в частности, Киева и Нью-Йорка. Соответствующие кадры опубликованы в Twitter программы USGS Landsat.

Исследователи предлагают взглянуть на две фотографии шельфого ледника Бранта, от которого откололся айсберг.

На первом фото от 12 января ледник еще целостный, но видны трещины. В частности, видно появившуюся в конце 2020 года трещину Северный рифт (North rift), по которой и произошел раскол.

Второе фото сделано 1 марта, через несколько дней после откола. На нем видно, что гигантский айсберг начинает дрейфовать и отдаляться от материнского ледника.

#Landsat 8 acquired an image of a new iceberg that recently calved from the #BruntIceShelf in Antarctica after the #NorthRift crack appeared late last year. The new iceberg, named #A74, is about 490 square miles and is a little bigger than New York City. pic.twitter.com/7sn3hIIVjG