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Крупнейший в мире айсберг раскололся и превратился в "ледяной суп" – фото со спутника

23.02.2021, 08:51
Крупнейший в мире айсберг раскололся и превратился в
Раскол крупнейшего в мире айсберга А-68 (фото - NASA Earth Observatory image by Lauren Dauphin, using MODIS data from NASA EOSDIS LANCE and GIBS. Worldview).

Крупнейший в мире айсберг А-68 раскололся на множество мелких частей, превратившись в "ледяной суп". Спутниковое фото опубликовала Обсерватория Земли NASA.

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На кадрах видно, что гигантский айсберг раскололся на 11 айсбергов поменьше, которые теперь дрейфуют у острова Южная Джорджия.

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Теперь считавшийся три года самым крупным в мире айсберг состоит из материнского А-68А и отколовшихся от него А-68М (два айсберга), А-68G (три), А-68J,  А-68P, А-68H, А-68I, А-68E.

  • В 2017-м гигантский айсберг А-68 откололся от шельфового ледника Ларсен C. Он был крупнейшим в мире айсбергом с площадью порядка 6000 кв. км – примерно как семь Киевов.
  • В конце 2020-го ученые опасались, что А68 может не расколоться и налететь на остров Южная Джорджия. Это грозило катастрофой обитателям дна, а также пингвинам и тюленям острова.
  • Однако вскоре айсберг все же начал раскалываться на более мелкие части.

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Марк Сировой
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антарктида климат айсберг а-68 южная джорджия
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