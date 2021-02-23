Крупнейший в мире айсберг раскололся и превратился в "ледяной суп" – фото со спутника
23.02.2021, 08:51
Раскол крупнейшего в мире айсберга А-68 (фото - NASA Earth Observatory image by Lauren Dauphin, using MODIS data from NASA EOSDIS LANCE and GIBS. Worldview).
Крупнейший в мире айсберг А-68 раскололся на множество мелких частей, превратившись в "ледяной суп". Спутниковое фото опубликовала Обсерватория Земли NASA.
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На кадрах видно, что гигантский айсберг раскололся на 11 айсбергов поменьше, которые теперь дрейфуют у острова Южная Джорджия.
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Теперь считавшийся три года самым крупным в мире айсберг состоит из материнского А-68А и отколовшихся от него А-68М (два айсберга), А-68G (три), А-68J, А-68P, А-68H, А-68I, А-68E.
- В 2017-м гигантский айсберг А-68 откололся от шельфового ледника Ларсен C. Он был крупнейшим в мире айсбергом с площадью порядка 6000 кв. км – примерно как семь Киевов.
- В конце 2020-го ученые опасались, что А68 может не расколоться и налететь на остров Южная Джорджия. Это грозило катастрофой обитателям дна, а также пингвинам и тюленям острова.
- Однако вскоре айсберг все же начал раскалываться на более мелкие части.
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