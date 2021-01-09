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Над Антарктикой закрылась рекордная озоновая дыра – WMO

09.01.2021, 08:42
Над Антарктикой закрылась рекордная озоновая дыра – WMO - Фото
Озоновая дыра над Антарктикой (фото - WMO)

Над Антарктикой закрылась озоновая дыра рекордных размеров. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной метеорологической организации.

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Как отмечается, озоновая дыра начала быстро расти с середины августа 2020-го и достигла пика к 20 сентября. Она занимала площадь 24,8 млн кв. км и растянулась над большей частью Антарктики. Закрылась дыра в конце декабря 2020-го.

Это была самая продолжительная и одна из самых больших и глубоких дыр за 40-летний мониторинг озонового слоя, пишут в организации. Ее приводили в движение сильный и стабильный холодный полярный вихрь, а также очень низкие температуры в стратосфере.

В WMO отмечают, что после введения Монреальского протокола (регулирует производство и потребление почти 100 озоноразрушающих веществ) озоновый слой медленно восстанавливался. По прогнозу WMO и ООН от 2018 года, к 2060-му озоновый слой потенциально может вернуться к показателям 1980-го.

"Последние два сезона озоновые дыры демонстрируют годовую изменчивость, что улучшает наше понимание факторов, ответственных за их образование, продолжительность существования и серьезность", – сказала Оксана Тарасова, руководитель отдела исследований атмосферы WMO.

Она настаивает, что необходимо и дальше прилагать международные усилия для соблюдения Монреальского протокола. По ее словам, в атмосфере все еще содержится достаточно озоноразрушающих веществ, которые ежегодно могут вызывать разрушения озонового слоя.

  • Смотрите анимацию, как в апреле 2020-го над Антарктикой разрушилась гигантская озоновая дыра. 

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Марк Сировой
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