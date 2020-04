Над Арктикой исчезла крупнейшая в мире озоновая дыра: анимация

Озоновая дыра, которая образовалась над Арктикой в начале весны и постепенно разрослась до самой большой за всю историю наблюдений, закрылась. Об этом сообщается на сайте Службы атмосферного мониторинга Коперника (CAMS).

Ученые, которые отслеживали дыру, объявили, что эта "довольно необычная" дыра была вызвана не человеческой деятельностью, а особенно сильным арктическим полярным вихрем.

The unprecedented 2020 northern hemisphere #OzoneHole has come to an end. The #PolarVortex split, allowing #ozone-rich air into the Arctic, closely matching last week's forecast from the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service.



More on the NH Ozone holehttps://t.co/Nf6AfjaYRi pic.twitter.com/qVPu70ycn4