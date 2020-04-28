Над Арктикой исчезла крупнейшая в мире озоновая дыра: анимация

Инфографика Copernicus

Озоновая дыра, которая образовалась над Арктикой в начале весны и постепенно разрослась до самой большой за всю историю наблюдений, закрылась. Об этом сообщается на сайте Службы атмосферного мониторинга Коперника (CAMS).

Ученые, которые отслеживали дыру, объявили, что эта "довольно необычная" дыра была вызвана не человеческой деятельностью, а особенно сильным арктическим полярным вихрем.

The unprecedented 2020 northern hemisphere #OzoneHole has come to an end. The #PolarVortex split, allowing #ozone-rich air into the Arctic, closely matching last week's forecast from the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service.



More on the NH Ozone holehttps://t.co/Nf6AfjaYRi pic.twitter.com/qVPu70ycn4 — Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) April 23, 2020

"COVID-19 и связанные с ним карантинные меры, вероятно, не имеют к этому никакого отношения, – говорится в сообщении группы в Twitter. – Это произошло из-за необычайно сильного и продолжительного полярного вихря и не связано с изменениями качества воздуха".

По информации группы, дыра была массивной – большая часть озонового слоя, обычно находящегося в 11 милях от стратосферы, была истощена. В последний раз такое сильное химическое разрушение озона наблюдалось в Арктике почти десять лет назад.

Полярные вихри (гигантские воронки стратосферных ветров) существуют всегда, они обычно ослабевают летом и усиливаются зимой.

7 апреля сообщалось об образовании гигантской озоновой дыры над Арктикой. По прогнозам ученых она должна была исчезнуть к середине апреля.