Аномальная озоновая дыра над Арктикой. Видео явления и прогноз его исчезновения

В марте над Арктикой заметно снизилась концентрация озона – это привело к возникновению мини-дыры в озоновом слое северного региона планеты. Об этом сообщили, показав анимацию, работающие по программе Copernicus ученые из Европейского космического агентства.
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Использовав данные с прибора Tropomi на спутнике Sentinel-5P, они выяснили, что причиной возникновения "аномалии" площадью менее 1 млн. квадратных километров стали необычные атмосферные условия, в том числе крайне низкие температуры (ниже –80°C) в стратосфере, солнечный свет, роза ветров и концентрация хлорфторуглеродов.
В этом году мощные ветры, обтекающие Северный полюс, захватили ледяной воздух внутри так называемого полярного вихря - гигантской воронки стратосферных ветров.
Мини-дыры порой обнаруживаются над северным полярным регионом, однако истощение слоя в Арктике в этом году, по словам ученых, намного сильнее по сравнению с предыдущими годами.
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Анимация охватывает период с 9 марта по 1 апреля 2020 года. Ученые ожидают, что эта дыра закроется к середине апреля.
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