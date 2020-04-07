Аномальная озоновая дыра над Арктикой. Видео явления и прогноз его исчезновения

В марте над Арктикой заметно снизилась концентрация озона – это привело к возникновению мини-дыры в озоновом слое северного региона планеты. Об этом сообщили, показав анимацию, работающие по программе Copernicus ученые из Европейского космического агентства.

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Использовав данные с прибора Tropomi на спутнике Sentinel-5P, они выяснили, что причиной возникновения "аномалии" площадью менее 1 млн. квадратных километров стали необычные атмосферные условия, в том числе крайне низкие температуры (ниже –80°C) в стратосфере, солнечный свет, роза ветров и концентрация хлорфторуглеродов.

В этом году мощные ветры, обтекающие Северный полюс, захватили ледяной воздух внутри так называемого полярного вихря - гигантской воронки стратосферных ветров.

Озон – молекула из трех атомов кислорода. При нормальных условиях – голубой ядовитый газ c резким специфическим запахом. Отвечает за экранирование вредного для жизни ультрафиолета от Солнца.

Мини-дыры порой обнаруживаются над северным полярным регионом, однако истощение слоя в Арктике в этом году, по словам ученых, намного сильнее по сравнению с предыдущими годами.

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Анимация охватывает период с 9 марта по 1 апреля 2020 года. Ученые ожидают, что эта дыра закроется к середине апреля.

Впервые существенное истончение озонового слоя в атмосфере над Антарктикой заметили британские ученые в середине 1980-х годов. Это ведет к увеличению риска возникновения рака кожи, катаракты и других заболеваний у людей, животных и растений.

Разные химвещества от деятельности человека нарушают баланс выработки озона и приводят к его потере.

Подписанный в 1987 году Монреальский протокол запрещает производство/использование самых вредных таких веществ.

С 2000 года озоновый слой восстанавливался со скоростью 1–3% за 10 лет.

Антарктическая озоновая дыра может достигать размера 20—25 млн кв. км при нормальной продолжительности ее существования в три-четыре месяца.

Истощение озонового слоя в Арктике, как правило, значительно меньше, чем в Антарктике.

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