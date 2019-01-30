Северная Америка замерзает: континент накрыл арктический вихрь

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Не менее 100 млн человек проживают в регионах Северной Америки, где буйствует полярный вихрь - атмосферное явление, принесшее аномальные холода

Реклама
Реклама

Чрезвычайно холодная погода охватила Средний Запад и Северные равнины США, а также внутреннюю часть Канады. Причина аномальных для этих территорий холодов - климатическое явление, известное как полярный вихрь. Об этом пишет пресс-служба NASA.

Полярная ячейка (вихрь) - это элемент циркуляции атмосферы в приполярных районах. Имеет вид приповерхностного вихря, чьей движущей силой служит разница в нагреве земной поверхности у полюсов и на умеренных широтах.

Реклама

Различные возмущения в потоках атмосферы и вторжение более теплых воздушных масс из средних широт могут нарушить этот вихрь, сделать его неустойчивым и, как следствие, отправить ледяной арктический воздух на юг - в средние широты. Это и происходит прямо сейчас.

Похожее явление показано в фантастическом фильме-катастрофе 2004 года "Послезавтра".

Видео: CBS MiamiCBC News

Синоптики обещают в отдельных регионах США и Канады самые холодные дни с 1994 года, причем максимальные холода прогнозируются на сегодня, 30 января, и завтра.

На карте показана температура на уровне 2 м над грунтом по состоянию на вчерашнее утро:

Сильные ветры 15-30 км/ч, по словам синоптиков, сделают погоду еще более жесткой: ощущения снаружи будут как при -40 градусах по Цельсию.

При такой погоде обморожение конечностей может наступить в считанные минуты.

Читайте также: Трамп замерз и снова усомнился в глобальном потеплении

Тем временем президент США Дональд Трамп продолжает отрицать существование техногенного парникового эффекта и то, что экстремально высокие и низкие температуры на планете в последние годы как раз являются следствием этого глобального процесса.

"На прекрасном Среднем Западе температуры достигают -60 градусов; это рекорд. А в ближайшие дни будет даже холоднее. Люди не смогут находиться на улице даже минуты. Что за чертовщина происходит с глобальным потеплением? Быстрее вернись, ты нам нужно!" - пишет он у себя в Twitter.

Осенью 2018 года Трамп поставил под сомнение выводы в докладе своего правительства, что из-за изменений климата, если ничего не предпринимать, США потеряют в будущем сотни миллиардов долларов. "Я в это не верю", - сказал президент США.

Читайте также: Глобальное потепление: 2019 год может стать самым жарким

Отправить:
Распечатать:
Теги: чрезвычайное положение, погода, канада, мороз, глобальное потепление, америка, полярный вихрь
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Северная Америка замерзает: континент накрыл арктический вихрь
Северная Америка замерзает: континент накрыл арктический вихрь
ММА. Нурмагомедов отстранен за драку с болельщиками: видео
ММА. Нурмагомедов отстранен за драку с болельщиками: видео
Хакер слил в сеть имена победителей Грэмми - видео
Хакер слил в сеть имена победителей Грэмми - видео
Люди Интервью под санкциями. 7 правил бизнеса Mail.ru
Нафтогаз обязали раскрыть получателей крупных премий
ТЭК Нафтогаз обязали раскрыть получателей крупных премий
В Украине могут запретить пластиковые пакеты
FMCG В Украине могут запретить пластиковые пакеты
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Северная Америка замерзает: континент накрыл арктический вихрь
Северная Америка замерзает: континент накрыл арктический вихрь
ММА. Нурмагомедов отстранен за драку с болельщиками: видео
ММА. Нурмагомедов отстранен за драку с болельщиками: видео 29.01.19, 21:17
Как Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форума
Как Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форума 29.01.19, 18:55
Хакер слил в сеть имена победителей Грэмми - видео
Хакер слил в сеть имена победителей Грэмми - видео 29.01.19, 18:12
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 