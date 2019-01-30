Северная Америка замерзает: континент накрыл арктический вихрь

Чрезвычайно холодная погода охватила Средний Запад и Северные равнины США, а также внутреннюю часть Канады. Причина аномальных для этих территорий холодов - климатическое явление, известное как полярный вихрь. Об этом пишет пресс-служба NASA.

Полярная ячейка (вихрь) - это элемент циркуляции атмосферы в приполярных районах. Имеет вид приповерхностного вихря, чьей движущей силой служит разница в нагреве земной поверхности у полюсов и на умеренных широтах.

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Различные возмущения в потоках атмосферы и вторжение более теплых воздушных масс из средних широт могут нарушить этот вихрь, сделать его неустойчивым и, как следствие, отправить ледяной арктический воздух на юг - в средние широты. Это и происходит прямо сейчас.

Похожее явление показано в фантастическом фильме-катастрофе 2004 года "Послезавтра".

Видео: CBS Miami, CBC News



Синоптики обещают в отдельных регионах США и Канады самые холодные дни с 1994 года, причем максимальные холода прогнозируются на сегодня, 30 января, и завтра.

На карте показана температура на уровне 2 м над грунтом по состоянию на вчерашнее утро:

Сильные ветры 15-30 км/ч, по словам синоптиков, сделают погоду еще более жесткой: ощущения снаружи будут как при -40 градусах по Цельсию.

При такой погоде обморожение конечностей может наступить в считанные минуты.

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Тем временем президент США Дональд Трамп продолжает отрицать существование техногенного парникового эффекта и то, что экстремально высокие и низкие температуры на планете в последние годы как раз являются следствием этого глобального процесса.

"На прекрасном Среднем Западе температуры достигают -60 градусов; это рекорд. А в ближайшие дни будет даже холоднее. Люди не смогут находиться на улице даже минуты. Что за чертовщина происходит с глобальным потеплением? Быстрее вернись, ты нам нужно!" - пишет он у себя в Twitter.

Осенью 2018 года Трамп поставил под сомнение выводы в докладе своего правительства, что из-за изменений климата, если ничего не предпринимать, США потеряют в будущем сотни миллиардов долларов. "Я в это не верю", - сказал президент США.

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