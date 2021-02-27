В Антарктиде откололся гигантский айсберг, площадь которого больше площади Киева. Об этом сообщает пресс-центр Британской антарктической службы (BAS).

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Как отмечается, айсберг откололся от шельфого ледника Бранта (толщина – 150 м), где находится британская исследовательская станция Халли. Около девяти лет назад ученые обнаружили на леднике рост массивных трещин, а в ноябре 2020-го увидели первые признаки неизбежности раскола.

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В январе 2021-го трещина Северный рифт (North Rift на карте) прорезала лед со скоростью до 1 км в сутки, а 26 февраля от ледника откололся гигантский айсберг, пишет BAS. Площадь айсберга составила 1270 км кв., для сравнения, площадь Киева – порядка 840 км кв.

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Как отмечается, британские ученые ежедневно следили за трещинами и принимали меры предосторожности. В 2016-м станцию Халли перенесли вглубь суши на 32 км, чтобы в случае откола ее не унесло вместе с айсбергом. А с 2017-го исследователи работают на станции лишь в летние периоды, так как зимой в случае ЧП была бы затруднена эвакуация.

"Наша задача сейчас – внимательно следить за ситуацией и оценивать возможное влияние нынешнего отделения айсберга на оставшийся шельфовый ледник. Мы постоянно пересматриваем наши планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников, защитить нашу исследовательскую станцию ​​и обеспечить предоставление научных данных, которыми мы занимаемся в Халли", – сказала профессор Дэйм Джейн Фрэнсис, директор Британской антарктической службы.

В феврале 2020-го от ледника Пайн-Айленд в Антарктиде откололся айсберг размером с Харьков.

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Фото, карта, видео – British Antarctic Survey

Марк Сировой

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