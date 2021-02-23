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В центре Киева женщина сократила путь под крышей дома – на нее упала глыба снега: видео

23.02.2021, 15:29
В центре Киева женщина сократила путь под крышей дома – на нее упала глыба снега: видео - Фото
Фото: LIGA.net

В центре Киева, по улице Прорезной, произошел инцидент – женщина решила обойти заградительное ограждение и, в результате, на нее упала большая снежная глыба. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции столицы. 

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Отмечается, что женщину госпитализировали. 

"Управляющие компании в районах расчищают крыши от сосулек. Призываем пешеходов не подходить близко к местам проведения работ, огражденных специальными лентами, а водителей – не парковать автомобили у таких лент", – говорят правоохранители.

Полицейские также напомнили, что штраф за неочищенные крыши и неубранный снег может составить 1700 гривен.

  • 21 февраля Патрульная полиция во Львове заявила о задержании на горячем подозреваемых в краже автомобиля. Один из них закопался в снегу, чтобы спрятаться от правоохранителей, но план не сработал и его нашли.
Станислав Стороженко
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