Во Львове подозреваемый в краже авто закопался в снег, прячась от полиции. Его нашли

Патрульная полиция во Львове заявляет о задержании на горячем подозреваемых в краже автомобиля. Один из них закопался в снегу, чтобы спрятаться от правоохранителей, но план не сработал и его нашли. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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Инцидент произошел сегодня утром. Патрульные выехали на вызов на проспект Красной калины. Их вызвали из-за неизвестных лиц, которые присели около автомобиля Mazda 6. Когда подозреваемые увидели полицию, то бросились бежать. Патрульные начали преследование.

Одного из них задержали практически сразу, другого – через 10 минут. Второй подозреваемый закопал себя в снег в парке под деревом. Подозреваемые, говорят в полиции, успели снять значок авто и ценную деталь.

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Владислав Сердюк

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