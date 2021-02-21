Во Львове подозреваемый в краже авто закопался в снег, прячась от полиции. Его нашли
Патрульная полиция во Львове заявляет о задержании на горячем подозреваемых в краже автомобиля. Один из них закопался в снегу, чтобы спрятаться от правоохранителей, но план не сработал и его нашли. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Инцидент произошел сегодня утром. Патрульные выехали на вызов на проспект Красной калины. Их вызвали из-за неизвестных лиц, которые присели около автомобиля Mazda 6. Когда подозреваемые увидели полицию, то бросились бежать. Патрульные начали преследование.
Одного из них задержали практически сразу, другого – через 10 минут. Второй подозреваемый закопал себя в снег в парке под деревом. Подозреваемые, говорят в полиции, успели снять значок авто и ценную деталь.
Смотрите также: Спецоперация с КОРДом. Полиция Харькова заявила о задержании преступной группировки: видео
Комментарии