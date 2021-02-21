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Во Львове подозреваемый в краже авто закопался в снег, прячась от полиции. Его нашли

21.02.2021, 14:02
Во Львове подозреваемый в краже авто закопался в снег, прячась от полиции. Его нашли - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба МВД

Патрульная полиция во Львове заявляет о задержании на горячем подозреваемых в краже автомобиля. Один из них закопался в снегу, чтобы спрятаться от правоохранителей, но план не сработал и его нашли. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции. 

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Инцидент произошел сегодня утром. Патрульные выехали на вызов на проспект Красной калины. Их вызвали из-за неизвестных лиц, которые присели около автомобиля Mazda 6. Когда подозреваемые увидели полицию, то бросились бежать. Патрульные начали преследование. 

Одного из них задержали практически сразу, другого – через 10 минут. Второй подозреваемый закопал себя в снег в парке под деревом. Подозреваемые, говорят в полиции, успели снять значок авто и ценную деталь. 

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Владислав Сердюк
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полиция Львов снег кража авто
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