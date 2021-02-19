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Спецоперация с КОРДом. Полиция Харькова заявила о задержании преступной группировки: видео

19.02.2021, 20:41
Спецоперация с КОРДом. Полиция Харькова заявила о задержании преступной группировки: видео - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Правоохранители заявили о задержании в Харькове во время полицейской спецоперации преступной группировки. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД.

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По данным правоохранителей, участники группировки "специализировались" на вымогательстве и повреждении имущества граждан на заказ.

Как отмечается, среди пострадавших – сотрудник Госпогранслужбы, которому злоумышленники сожгли автомобиль.

Сообщается, что полицейские уже задержали четырех человек – одного подозревают в организации, троих – в участии.

По информации полиции, лидер группировки – 43-летний харьковчанин, ранее судимый за похищение и убийство человека; его сообщники – местные жители 28-ми и 22-х лет, один из них бывший сотрудник правоохранительных органов.

Спикер полиции сообщила, что полицейские задокументировали факт вымогательства у предпринимателя $2000, при этом потерпевшего избивали.

Сейчас по месту жительства подозреваемых правоохранители проводят обыски.

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Наталия Медведева
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