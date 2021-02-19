Спецоперация с КОРДом. Полиция Харькова заявила о задержании преступной группировки: видео

Правоохранители заявили о задержании в Харькове во время полицейской спецоперации преступной группировки. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным правоохранителей, участники группировки "специализировались" на вымогательстве и повреждении имущества граждан на заказ.

Как отмечается, среди пострадавших – сотрудник Госпогранслужбы, которому злоумышленники сожгли автомобиль.

Сообщается, что полицейские уже задержали четырех человек – одного подозревают в организации, троих – в участии.

По информации полиции, лидер группировки – 43-летний харьковчанин, ранее судимый за похищение и убийство человека; его сообщники – местные жители 28-ми и 22-х лет, один из них бывший сотрудник правоохранительных органов.

Спикер полиции сообщила, что полицейские задокументировали факт вымогательства у предпринимателя $2000, при этом потерпевшего избивали.

Сейчас по месту жительства подозреваемых правоохранители проводят обыски.

Читайте также: Грозит 15 лет тюрьмы. Полковника СБУ и двух полицейских будут судить за похищения – Нацпол

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.