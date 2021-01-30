Грозит 15 лет тюрьмы. Полковника СБУ и двух полицейских будут судить за похищения – Нацпол

В Киевской области будут судить группу, в которую входили полковник СБУ и двое полицейских. По данным следствия, группа занималась похищениями людей, передает пресс-служба областной полиции.

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В полиции не раскрывают имен фигурантов, но утверждают, что в организованную группу входили семеро человек, а полковник СБУ – был ее организатором.

По данным правоохранителей, основной деятельностью группы было похищение людей и вымогательство у них денег. Также она совершала разбойные нападения, всего было установлено 11 преступлений группы, сообщили в полиции.

Отмечается, что действия квалифицировали по ст. 257 (бандитизм), ч. 3 ст. 146 (похищение человека), ч.4 ст. 189 (вымогательство), ч.4 ст. 187 (разбой), ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УК. Обвинительный акт направлен в суд, участникам группы грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

6 мая 2020-го сообщалось, что в Киеве задержали пять человек, включая двух сотрудников Нацполиции и одного сотрудника СБУ, по подозрению в похищении людей и вымогательстве.

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Марк Сировой

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