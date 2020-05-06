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В Киеве сотрудник СБУ и двое полицейских похищали людей - прокуратура

В Киеве сотрудник СБУ и двое полицейских похищали людей - прокуратура - Фото
Фото: facebook.com/Прокуратура-Київської-області
06.05.2020, 23:13

Прокуратура Киевской области сообщила о задержании в Киеве банды вымогателей

В Киеве задержали пять человек, включая двух сотрудников Нацполиции и одного сотрудника СБУ, по подозрению в похищении людей и вымогательстве. Ою этом сообщает прокуратура Киевской области.

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По их информации, организованную банду из пяти человек задержали сегодня в Киеве. Среди задержанных - два действующих сотрудника Нацполиции, сотрудник СБУ и двое их сообщников.

По версии следствия, двое участников банды подыскивали жертв и передавали информацию своим сообщникам, которые, "используя профессиональные навыки и возможности", похищали людей и принуждали отдать "все до последней копейки". При этом, согласно сообщению прокуратуры, подозреваемые представлялись сотрудниками правоохранительных органов, применяли насилие и угрожали оружием.

В прокуратуре говорят, что в целом банда завладела $175 000.

Во время проведения обысков изъяты деньги, мобильные телефоны, номерные знаки "прикрытия", оружие и боеприпасы, черновые записи, средства обездвиживания, наркотики.

Задержанным сообщили о подозрении по ст. 257 (Бандитизм), ч. 3 ст. 146 (Похищение человека), ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) УК. Участникам банды грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

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Вадим Ребрина
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