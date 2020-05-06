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В Кропивницком СИЗО били задержанных и вымогали у них деньги - омбудсмен

В Кропивницком СИЗО били задержанных и вымогали у них деньги - омбудсмен - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net
06.05.2020, 12:47

Сотрудники Кропивницкого СИЗО систематически издевались, били и шантажировали двух задержанных, утверждает Людмила Денисова

При проверке следственного изолятора в Кропивницком "установлены факты издевательств и избиений сотрудниками СИЗО задержанных". Об этом пишет уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

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Сообщается, что во время визита удалось пообщаться с двумя пострадавшими, которые сообщили, что с момента их прибытия в СИЗО 27 апреля работники этого учреждения регулярно били их и шантажировали.

По словам Денисовой, пострадавшие также рассказали, и.о. начальника СИЗО угрожал, что "заразит их СПИДом и туберкулезом", демонстрируя при этом шприц с белой жидкостью.

По словам задержанных, все это делали с целью вымогательства от них и их родных денег.

Информация об избиениях и вымогательстве передана в прокуратуру и в Государственное бюро расследований.

Денисова пообещала держать дело на личном контроле, потому что это "не первый случай издевательства над задержанным в Кропивницком СИЗО".

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Игорь Чичкань
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