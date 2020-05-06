В Кропивницком СИЗО били задержанных и вымогали у них деньги - омбудсмен

Иллюстративное фото: LIGA.net

При проверке следственного изолятора в Кропивницком "установлены факты издевательств и избиений сотрудниками СИЗО задержанных". Об этом пишет уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается, что во время визита удалось пообщаться с двумя пострадавшими, которые сообщили, что с момента их прибытия в СИЗО 27 апреля работники этого учреждения регулярно били их и шантажировали.

По словам Денисовой, пострадавшие также рассказали, и.о. начальника СИЗО угрожал, что "заразит их СПИДом и туберкулезом", демонстрируя при этом шприц с белой жидкостью.

По словам задержанных, все это делали с целью вымогательства от них и их родных денег.

Информация об избиениях и вымогательстве передана в прокуратуру и в Государственное бюро расследований.

Денисова пообещала держать дело на личном контроле, потому что это "не первый случай издевательства над задержанным в Кропивницком СИЗО".

18 апреля 2020 года Минюст предложил сделать платные VIP-камеры в СИЗО.

22 августа 2019 года возле следственного изолятора в Кропивницком расстреляли адвоката.

Читайте также: В СИЗО в Кропивницком бунт - экс-глава Пенитенциарной службы