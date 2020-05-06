В Кропивницком СИЗО били задержанных и вымогали у них деньги - омбудсмен

При проверке следственного изолятора в Кропивницком "установлены факты издевательств и избиений сотрудниками СИЗО задержанных". Об этом пишет уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Сообщается, что во время визита удалось пообщаться с двумя пострадавшими, которые сообщили, что с момента их прибытия в СИЗО 27 апреля работники этого учреждения регулярно били их и шантажировали.
По словам Денисовой, пострадавшие также рассказали, и.о. начальника СИЗО угрожал, что "заразит их СПИДом и туберкулезом", демонстрируя при этом шприц с белой жидкостью.
По словам задержанных, все это делали с целью вымогательства от них и их родных денег.
Информация об избиениях и вымогательстве передана в прокуратуру и в Государственное бюро расследований.
Денисова пообещала держать дело на личном контроле, потому что это "не первый случай издевательства над задержанным в Кропивницком СИЗО".
Читайте также: В СИЗО в Кропивницком бунт - экс-глава Пенитенциарной службы