В СИЗО в Кропивницком бунт - экс-глава Пенитенциарной службы

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Бывший глава Пенитенциарной службы Сергей Старенький заявляет, что в СИЗО в Кропивницком произошел бунт заключенных. Об этом он сказал в видеоролике, размещенном в Facebook.

По его словам, беспорядки в этом СИЗО были и ранее, ситуация обсуждалась на уровне главы ОГА, но так как руководство изолятора "не было заинтересовано в наведении порядка", полиция, СБУ и другие правоохранители без ведома начальника СИЗО начали принимать меры для стабилизации. Под этим предлогом из СИЗО вывезли двух "смотрящих", которых перевели в изолятор временного содержания Нацполиции. Проблемы начались, когда пытались вывезти третьего, "главного смотрящего".

"Сотрудники СИЗО не особо способствовали этому вывозу, дали возможность ему свободно передвигаться, сходить будто бы за вещами в камеру, попрощаться, что он сделал, чтобы не подчиняться требованиям администрации и полиции, а призвал других заключенных к неповиновению и его поддержке, будто бы там их убивают, бьют на ИВС", - рассказал Старенький. По его словам, по дороге в камеру "смотрящий" избил женщину-психолога.

Заключенные вырвались из камер, отобрали у сотрудников ключи, а сами сотрудники убежали из корпуса и закрылись в административном здании. Сигнала тревоги не было, также не было сбора групп быстрого реагирования по области. Старенький сообщает, что по состоянию на сегодня ситуация остается неконтролируемой, никаких мер не принимается, охрана не усиливается.

В мае 2017 года в результате взрыва, который произошел в Кропивницком, пострадал оперуполномоченный СИЗО.

22 августа 2019 года возле следственного изолятора №6 в Кропивницком расстреляли адвоката Александра Иванова.

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