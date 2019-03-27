В Кропивницком прогремело несколько взрывов: фото, видео

Сегодня, около 20:00 в Кропивницком прогремели несколько взрывов. По предварительной информации, горит газовая заправка. Об этом сообщает местное издание Гречка.

Согласно сообщению, жители Кропивницкого слышали четыре взрыва в разных районах города.

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Жители микрорайона Ковалевка сообщают, что после взрывов начался пожар возле улицы Киевской.

В соцсетях горожане пишут, что взрыв произошел на газовой заправке, рядом с которой находятся автостоянка и школа №20.

По информации журналистов, сейчас на Ковалевке пропало электричество. В соседних домах взрывной волной выбило окна.

В пресс-службе ГСЧС Кировоградской области на телефонные звонки не отвечают.

27 марта на улице Бориспольской в Дарницком районе Киева произошел пожар в колледже компьютерных технологий и экономики Национального авиауниверситета,