В Киеве горел колледж НАУ: учеников и преподавателей эвакуировали

Иллюстративное фото (ГСЧС)

Сегодня, 27 марта, утром на улице Бориспольской в Дарницком районе начался пожар в Киевском колледже компьютерных технологий и экономики Национального авиационного университета, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание произошло в аудитории на 4 этаже 4-го корпуса. Причина – короткое замыкание.

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Проведена эвакуация учеников и преподавателей. Пожар ликвидирован. Погибших и травмированных нет.

Ранее сегодня на шахте Покровская Донецкой области произошел пожар.