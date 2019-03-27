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27.03.2019, 09:40

В Донбассе на шахте произошел пожар

В Донбассе на шахте произошел пожар - Фото
Фотоо: depositphotos.com

В ГСЧС отметили, что причина пожара устанавливается

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Сегодня на шахте Покровская Донецкой области произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Пожар возник в 05:25 на горизонте 815 метров, на участке пять южной лавы.

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"На момент возникновения пожара в шахте находились 669 человек, из них на участке - 37 горняков, которые были эвакуированы на поверхность. Погибших и пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.

Производственный процесс шахты продолжается, работы на аварийном участке приостановлены до выяснения обстоятельств.

Причина пожара устанавливается.

14 июня 2018 года в оккупированном на территории шахты Куйбышевская вспыхнул пожар.

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Теги: шахта, пожар, покровская
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