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В Кропивницком возле СИЗО расстреляли адвоката

В Кропивницком возле СИЗО расстреляли адвоката - Фото
Здание СИЗО в Кропивницком (фото - unba.org.ua)
22.08.2019, 14:34

В полиции подтвердили факт убийства адвоката Александра Иванова

Сегодня возле следственного изолятора №6 в Кропивницком расстреляли адвоката Александра Иванова. Об этом говорится в сообщении Национальной ассоциации адвокатов.

"Ориентировочно в 11:45 в Кропивницком убит адвокат Александр Иванов. Убийство произошло по улице Куропятникова у СИЗО №6", - отмечается в сообщении.

Неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте. 

В пресс-службе областной полиции потвердили LIGA.net факт убийства. "Мы подтверждаем факт преступления. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа. Детали - позже", - отметили в пресс-службе, уточнив, что пострадал еще один человек, мужчина. Его имя в полиции не назвали.

Отвечая на вопрос, какие рассматриваются версии причин убийства, в пресс-службе сказали: "Немного позже".

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сизо адвокат кропивницкий Александр Иванов
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