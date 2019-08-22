В Кропивницком возле СИЗО расстреляли адвоката

Здание СИЗО в Кропивницком (фото - unba.org.ua)

Сегодня возле следственного изолятора №6 в Кропивницком расстреляли адвоката Александра Иванова. Об этом говорится в сообщении Национальной ассоциации адвокатов.

"Ориентировочно в 11:45 в Кропивницком убит адвокат Александр Иванов. Убийство произошло по улице Куропятникова у СИЗО №6", - отмечается в сообщении.

Неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте.

В пресс-службе областной полиции потвердили LIGA.net факт убийства. "Мы подтверждаем факт преступления. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа. Детали - позже", - отметили в пресс-службе, уточнив, что пострадал еще один человек, мужчина. Его имя в полиции не назвали.

Отвечая на вопрос, какие рассматриваются версии причин убийства, в пресс-службе сказали: "Немного позже".