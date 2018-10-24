В Сумской области пытались убить начальника нефтеохранной фирмы

Вчера, 23 октября, в Сумской области произошло покушение на начальника засадной группы восточной филии ООО "Секюрайти", которая занимается охраной нефтепроводов в Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Об этом сообщает прокуратура Сумской области.
Инцидент произошел в селе Герасимовка Роменской района.
Мужчина сидел в машине Ford, когда по ней открыли огонь. Только на машине остались 18 пулевых отверстий. Потерпевший госпитализирован с огнестрельными ранениями рук и ног.
В ЕРДР внесены ведомости по статье "покушение на умышленное убийство".
10 ноября в Харькове возле спортивного клуба стреляли во Владислава Безрука, харьковский адвоката и бизнесмена, владельца юридической компании Легион. Безрук с ранением госпитализирован. Его прооперировали.