В Сумской области пытались убить начальника нефтеохранной фирмы

Фото: прокуратура Сумской области

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В машине потерпевшего остались 18 пулевых отверстий, он сам госпитазирован

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Вчера, 23 октября, в Сумской области произошло покушение на начальника засадной группы восточной филии ООО "Секюрайти", которая занимается охраной нефтепроводов в Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Об этом сообщает прокуратура Сумской области.

Инцидент произошел в селе Герасимовка Роменской района.

Мужчина сидел в машине Ford, когда по ней открыли огонь. Только на машине остались 18 пулевых отверстий. Потерпевший госпитализирован с огнестрельными ранениями рук и ног.

В ЕРДР внесены ведомости по статье "покушение на умышленное убийство".

10 ноября в Харькове возле спортивного клуба стреляли во Владислава Безрука, харьковский адвоката и бизнесмена, владельца юридической компании Легион. Безрук с ранением госпитализирован. Его прооперировали.