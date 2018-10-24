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24.10.2018, 08:09

В Сумской области пытались убить начальника нефтеохранной фирмы

В Сумской области пытались убить начальника нефтеохранной фирмы - Фото
Фото: прокуратура Сумской области

В машине потерпевшего остались 18 пулевых отверстий, он сам госпитазирован

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Вчера, 23 октября, в Сумской области произошло покушение на начальника засадной группы восточной филии ООО "Секюрайти", которая занимается охраной нефтепроводов в Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Об этом сообщает прокуратура Сумской области. 

Инцидент произошел в селе Герасимовка Роменской района. 

Мужчина сидел в машине Ford, когда по ней открыли огонь. Только на машине остались 18 пулевых отверстий. Потерпевший госпитализирован с огнестрельными ранениями рук и ног. 

В ЕРДР внесены ведомости по статье "покушение на умышленное убийство". 

10 ноября в Харькове возле спортивного клуба стреляли во Владислава Безрука, харьковский адвоката и бизнесмена, владельца юридической компании Легион. Безрук с ранением госпитализирован. Его прооперировали. 

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Теги: охрана, покушение, сумская область, нефтеохранное предприятие
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