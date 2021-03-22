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"Рыбалка удалась". Рыбаки в Киеве спасли ребенка со льдины при помощи спиннинга – видео видео

22.03.2021, 11:02
Скриншот из видео
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В Киеве на Днепре рыбаки спасли ребенка с отколовшейся льдины при помощи спиннинга. Видео происшествия в Facebook опубликовал пользователь Сергей Булавский.

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По словам рыбака Ричарда Горды, льдина с ребенком отплыла от берега на 20 метров. Глубина в этом месте залива Десенка – около 10-15 м. 

"Хватаю спиннинг у Булавского, он у него крепкий, бросаю малому шнур. Малый за шнур и тихонько вывел его к берегу вместе со льдиной", – отмечает Горда.

"Рыбалка удалась", – отметил рыбак.

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Станислав Стороженко
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