В Киеве на Днепре рыбаки спасли ребенка с отколовшейся льдины при помощи спиннинга. Видео происшествия в Facebook опубликовал пользователь Сергей Булавский.

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По словам рыбака Ричарда Горды, льдина с ребенком отплыла от берега на 20 метров. Глубина в этом месте залива Десенка – около 10-15 м.

"Хватаю спиннинг у Булавского, он у него крепкий, бросаю малому шнур. Малый за шнур и тихонько вывел его к берегу вместе со льдиной", – отмечает Горда.

"Рыбалка удалась", – отметил рыбак.

Ранее, 16 марта, спасатели в Переяслав-Хмельницком районе доставили на берег шестерых рыбаков, которые откололись на льдине на Днепре.

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Станислав Стороженко

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