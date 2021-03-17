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В Киевской области спасли шестерых рыбаков: их унесло на льдине по Днепру – видео видео

17.03.2021, 11:46
Фото - ГСЧС
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Вчера, 16 марта, спасатели в Переяслав-Хмельницком районе доставили на берег шестерых рыбаков, которые откололись на льдине на Днепре. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Бойцы ГСЧС, которые прибыли на место происшествия, сели в лодку и с ее помощью доставили рыбаков на берег.

В результате инцидента никто не пострадал.

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Станислав Стороженко
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переяслав-хмельницкий ГСЧС днепр рыбак
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