В Киеве трое детей провалились под лед, их спасали прохожий и патрульные

Сегодня, 22 марта, в Киеве в парке Партизанская слава трое детей провалились под лед. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

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Как отмечается, днем патрульные Валерий Бебко и Александр Лысенко получили информацию о том, что два мальчика и девочка тонут в озере на территории парка.

Когда экипаж приехал к месте происшествия, 12-летнюю девочку уже вытащил один из очевидцев.

По данным полиции, Лысенко бросился в воду, чтобы спасти мальчиков – он разбивал лед руками и плыл к утопающим. Патрульный вытащил на берег одного подростка.

Тем временем Бебко взял в служебном автомобиле трос, бросил его второму мальчику и вытащил его.

Инспекторы посадили подростков в автомобиль, отдали им свои куртки и дождались приезда скорой. Медики отвезли детей в больницу.

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Наталия Медведева

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