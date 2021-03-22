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В Киеве трое детей провалились под лед, их спасали прохожий и патрульные

22.03.2021, 19:08
В Киеве трое детей провалились под лед, их спасали прохожий и патрульные - Фото
Патрульные полцейские Валерий Бебко и Александр Лысенко (Фото: пресс-служба полиции)

Сегодня, 22 марта, в Киеве в парке Партизанская слава трое детей провалились под лед. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

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Как отмечается, днем патрульные  Валерий Бебко и Александр Лысенко получили информацию о том, что два мальчика и девочка тонут в озере на территории парка. 

Когда экипаж приехал к месте происшествия, 12-летнюю девочку уже вытащил один из очевидцев.

По данным полиции, Лысенко бросился в воду, чтобы спасти мальчиков – он разбивал лед руками и плыл к утопающим. Патрульный вытащил на берег одного подростка. 

Тем временем Бебко взял в служебном автомобиле трос, бросил его второму мальчику и вытащил его.

Инспекторы посадили подростков в автомобиль, отдали им свои куртки и дождались приезда скорой. Медики отвезли детей в больницу.

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Наталия Медведева
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лед дети полиция
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