Украина закрывает въезд для иностранцев, прибывающих из Индии – Ляшко

Правительство Украины запретило въезд в страну иностранцам и людям без гражданства, которые прибыли из Индии или находились там не менее семи дней в течение последних 14 дней. Запрет начнет действовать 2 мая. Об этом сообщил на брифинге главный санврач Виктор Ляшко.

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Он подчеркнул, что в последнее время мир бьет рекорды по заболеваемости COVID-19: в частности, было зафиксировано 903 000 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки, а в последние два дня суточные цифры составляют 892 000 и 894 000 заболевших.

При этом, рекордсменом в этом вопросе сейчас является Индия – там ежесуточное количество заболевших уже несколько дней составляет почти 400 000 человек.

Примечательно, что въезд в Украину из Индии запретили только иностранцам и лицам без гражданства. Украинцы же, находившиеся на территории Индии, смогут вернуться домой, но при этом и они, и члены их семей обязаны будут пройти самоизоляцию – независимо от наличия и результатов ПЦР-теста.

На конец апреля в Индии едва ли не ежедневно фиксируют самую высокую суточную заболеваемость в мире: более 300 000 случаев в день.

В ВОЗ считают, что к такой ситуации в Индии привело сочетание факторов, назвав ее "идеальным штормом".

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Дарья Мостовая

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