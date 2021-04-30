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Украина закрывает въезд для иностранцев, прибывающих из Индии – Ляшко

30.04.2021, 09:50
Украина закрывает въезд для иностранцев, прибывающих из Индии – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Минздрава/Facebook)

Правительство Украины запретило въезд в страну иностранцам и людям без гражданства, которые прибыли из Индии или находились там не менее семи дней в течение последних 14 дней. Запрет начнет действовать 2 мая. Об этом сообщил на брифинге главный санврач Виктор Ляшко.

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Он подчеркнул, что в последнее время мир бьет рекорды по заболеваемости COVID-19: в частности, было зафиксировано 903 000 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки, а в последние два дня суточные цифры составляют 892 000 и 894 000 заболевших.

При этом, рекордсменом в этом вопросе сейчас является Индия – там ежесуточное количество заболевших уже несколько дней составляет почти 400 000 человек.

Примечательно, что въезд в Украину из Индии запретили только иностранцам и лицам без гражданства. Украинцы же, находившиеся на территории Индии, смогут вернуться домой, но при этом и они, и члены их семей обязаны будут пройти самоизоляцию – независимо от наличия и результатов ПЦР-теста.

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Дарья Мостовая
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Виктор Ляшко граница Индия запрет въезд в Украину коронавирус
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