Минздрав назвал хронические болезни, не являющиеся противопоказанием для COVID-вакцинации
Вакцинация людей с хроническими болезнями может спасти жизнь и облегчить течение COVID-19. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения.
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В МОЗ отметили, что вакцинация поможет защититься от коронавируса людям, у которых есть гипертония, диабет, астма, онко- или аутоиммунное заболевание, ВИЧ, гепатит или другие хронические болезни.
"Вакцина может защитить вас от заражения или существенно облегчить течение болезни, а также вернуть вам легкость общения с людьми, без страха заболеть", – заявили в Минздраве.
В министерстве рекомендовали людям с хроническими заболеваниями перед вакцинацией проконсультироваться с врачом, а непосредственно перед прививкой – информировать медицинского работника, который делает укол.
- 5 мая Киевский политех опубликовал результаты исследования, согласно которым Украина, из-за крайне низких темпов вакцинации, сможет достичь коллективного иммунитета к COVID-19 в 2023 году.
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