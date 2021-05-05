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Украина достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу в 2023 году – исследование

05.05.2021, 19:09
Украина достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу в 2023 году – исследование - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

При сохранении текущих темпов вакцинации Украина рискует не преодолеть пандемию в 2022 году и приобрести коллективный иммунитет только в 2023-ем. К такому выводу пришли ученые КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных болезней, передает пресс-служба Киевского политеха.

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Ученые спрогнозировали темпы затухания COVID-19 в разных странах мира, основываясь на главном выводе недавнего доклада международной консалтинговой компании McKinsey&Company о том, что определяющим средством преодоления пандемии является массовая вакцинация населения.

Как отмечается, из-за дефицита вакцин и крайне низких темпов вакцинации (1,8% одной дозой состоянию на 1 мая 2021 года), а также в связи с несоблюдением в должном объеме карантинных норм, Украина принадлежит к странам с высоким риском затяжного формирования коллективного иммунитета – преимущественно за счет естественного инфицирования с соответствующими значительными потерями населения; стагнацией экономики и общественной жизни; растущей изоляцией от стран, достигших контроля эпидемической ситуации.

В результате исследования, ученые сгруппировали страны в пять кластеров.

В первый кластер вошли США, Израиль, Великобритания и ОАЭ, которые вакцинировали более 60% населения и приблизились к формированию коллективного иммунитета в конце второго – начале третьего квартала 2021 года.

Во второй – большинство стран Западной Европы и Канада. Они могут перейти к модели коллективного иммунитета ближе к концу 2021-го – началу 2022 года.

Третий кластер составили Турция, отдельные страны Центральной Европы, Марокко и Уругвай. В этих странах вакцинировано пока не более 20% населения, имеет место не строгое соблюдение карантинных норм, ежедневная заболеваемость продолжает расти. Вероятно, эти страны перейдут к модели коллективного иммунитета ближе к середине 2022 года.

Четвертый кластер охватывает страны с высоким уровнем заболеваемости и медленной вакцинацией. В этой группу, в частности, вошли Украина, Россия, Молдова, Грузия, Бразилия, Мексика, Индия и ряд других стран. Среднее количество вакцинированного населения в странах этого кластера составляет 4,5%, в Украине – 1,8%. При сохранении текущих темпов вакцинации эти страны рискуют не преодолеть пандемию в 2022-ом и приобрести коллективный иммунитет только в 2023 году.

В пятый кластер вошли Австралия, Китай, Аргентина, страны Юго-Восточной Азии со сравнительно низкими уровнями заболеваемости, но и с медленными темпами вакцинации населения. Преодоление пандемии в этих странах может растянуться во времени и завершиться в конце 2022-го – начале 2023 года.

  • 1 мая Минздрав спрогнозировал очередной рост заболеваемости COVID-19 в июне, через "три-четыре недели после майских праздников".

Читайте также: ЕС может разрешить въезд для вакцинированных от COVID-19

Наталия Медведева
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исследование вакцинация коронавирус коллективный иммунитет
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