Очередной рост заболеваемости коронавирусом ожидается в июне – Степанов

Министерство здравоохранения ожидает очередной рост заболеваемости карантином в июне, через "три-четыре недели после майских праздников". Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

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"Что касается нашего прогноза, мы ожидаем некоторый рост количества заболевших где-то в июне 2021 года, через три-четыре недели после майских праздников", – заявил он.

По словам Степанов, сейчас неизвестно, "к какому количеству заболевших мы можем прийти", поскольку это зависит от "мобильности населения, как люди будут перемещаться, как люди будут праздновать Пасху".

"Но мне что-то подсказывает, что таких сильных вспышек, как сейчас произошла, начиная с февраля, мы не будем ожидать", – резюмировал министр.

28 апреля мэр столицы Кличко сообщил, что в городе ослабят карантинные ограничения с 1 мая, Киев перевели из красной зоны эпидопасности в желтую.

29 апреля в желтую зону перешла также Винницкая область.

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Владислав Сердюк

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