Транспорт без пропусков, открытые ТРЦ: в Киеве с 1 мая ослабят карантин – Кличко

В Киеве ослабят карантинные ограничения с 1 мая. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщил на брифинге мэр города Виталий Кличко.

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Решение было принято на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, поскольку заболеваемость коронавирусом в Киеве снизилась. Кличко выразил надежду, что государственная комиссия по ЧС выведет Киев из красной зоны эпидемиологической опасности.

Транспорт с 1 мая будет работать в обычном режиме, откроются ТРЦ, рынки, ярмарки, кафе и рестораны, спортзалы и фитнес-центры.

Школы, детские сады и вузы откроются с 5 мая. В Киеве возобновится прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

В Киеве будет усилен контроль за соблюдением карантинных ограничений.

Денис Юдин

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