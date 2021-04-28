Транспорт без пропусков, открытые ТРЦ: в Киеве с 1 мая ослабят карантин – Кличко
В Киеве ослабят карантинные ограничения с 1 мая. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщил на брифинге мэр города Виталий Кличко.
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Решение было принято на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, поскольку заболеваемость коронавирусом в Киеве снизилась. Кличко выразил надежду, что государственная комиссия по ЧС выведет Киев из красной зоны эпидемиологической опасности.
Транспорт с 1 мая будет работать в обычном режиме, откроются ТРЦ, рынки, ярмарки, кафе и рестораны, спортзалы и фитнес-центры.
Школы, детские сады и вузы откроются с 5 мая. В Киеве возобновится прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.
В Киеве будет усилен контроль за соблюдением карантинных ограничений.
- 20 марта 2021 года в Киеве ввели локдаун. С 23 марта правительство официально ввело в столице красную зону карантина.
- 14 апреля локдаун в Киеве продлили до конца месяца.
- В красной зоне эпидопасности сейчас находятся Киев и девять областей: карта.
- Вчера, 27 апреля, глава МОЗ Степанов заявил, что будет рекомендовать вывести Киев из красной зоны эпидемиологической опасности.
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