В красной зоне эпидопасности остаются Киев и девять областей, в желтой – уже шесть: карта

Шесть областей Украины находятся в желтой зоне эпидемиологической опасности, в красной остаются Киев и девять областей. Данные опубликованы пресс-службой Минздрава.

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В красной зоне находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. По решению Госкомиссии ТЭБ и ЧС в областях красной зоны могут вводиться более строгие карантинные ограничения.

В оранжевой зоне находятся девять областей: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская. Оранжевый уровень является предупреждающим, он означает, что регион вскоре может попасть в красную зону.

В желтой зоне – Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области. Ограничения желтой зоны можно посмотреть здесь.

Таблица по областям (нажмите, чтобы увеличить):

Карта зон эпидопасности (нажмите, чтобы увеличить):

Денис Юдин

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