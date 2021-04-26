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В красной зоне эпидопасности остаются Киев и девять областей, в желтой – уже шесть: карта

26.04.2021, 13:35
В красной зоне эпидопасности остаются Киев и девять областей, в желтой – уже шесть: карта - Фото
Локдаун в Киеве (Иллюстративное фото: depositphotos.com)

Шесть областей Украины находятся в желтой зоне эпидемиологической опасности, в красной остаются Киев и девять областей. Данные опубликованы пресс-службой Минздрава.

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В красной зоне находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. По решению Госкомиссии ТЭБ и ЧС в областях красной зоны могут вводиться более строгие карантинные ограничения.

В оранжевой зоне находятся девять областей: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская. Оранжевый уровень является предупреждающим, он означает, что регион вскоре может попасть в красную зону.

В желтой зоне – Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области. Ограничения желтой зоны можно посмотреть здесь.

Таблица по областям (нажмите, чтобы увеличить):

Карта зон эпидопасности  (нажмите, чтобы увеличить):

Денис Юдин
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карантин коронавирус COVID-19 красная зона желтая зона
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