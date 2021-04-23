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Ляшко анонсировал выход из красной зоны Киева и еще пяти областей на следующей неделе

23.04.2021, 21:35
Ляшко анонсировал выход из красной зоны Киева и еще пяти областей на следующей неделе - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Министерство здравоохранения прогнозирует, что на следующей неделе из красной зоны эпидемиологической опасности выйдут Киев и пять областей. Об этом сообщил в Facebook замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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"По нашим прогнозам, в течение следующей недели будут выходить из красного уровня Львовская, город Киев (со дня на день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области", – написал Ляшко.

Наталия Медведева
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Виктор Ляшко киев карантин коронавирус красная зона
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