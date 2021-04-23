Ляшко анонсировал выход из красной зоны Киева и еще пяти областей на следующей неделе
23.04.2021, 21:35
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
Министерство здравоохранения прогнозирует, что на следующей неделе из красной зоны эпидемиологической опасности выйдут Киев и пять областей. Об этом сообщил в Facebook замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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"По нашим прогнозам, в течение следующей недели будут выходить из красного уровня Львовская, город Киев (со дня на день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области", – написал Ляшко.
- Киев с 20 марта находится на локдауне. С 23 марта правительство официально ввело в столице красную зону карантина.
- 14 апреля карантин в столице продлили до 30 апреля включительно.
- 20 апреля власти Киева "с осторожностью" заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом.
- За минувшие сутки, 22 апреля, в Киеве было выявлено 1269 новых случаев заболевания COVID-19 (сутками ранее – 1673); в Киевской области – 922 (877); в Запорожской – 839 (995); в Одесской – 658 (844); в Полтавской – 621 (807).
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