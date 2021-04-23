Новый рекорд: Украина перешагнула отметку в 2 млн заболевших. За сутки – более 14 000

Вчера, 22 апреля, в Украине выявили 14 277 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 16 235), выздоровели 18 964 пациентов (18 831). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Госпитализированы 3728 человек (сутками ранее – 3904), 434 пациента умерли (470).

Официально за 22 апреля сделано 95 740 тестов на коронавирус (101 981 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 41 305 (46 516), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 18 360 (17 644), экспресс-тестов на антиген – 36 075 (37 821).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Днепропетровской (1296) области, Киеве (1269), а также Харьковской (1137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 004 630 заболевших COVID-19, из них 1 552 267 выздоровели, 41 700 – умерли.

Данные по Киеву и областям:

Киев – 1269 (сутками ранее – 1673);

Винницкая – 259 (448);

Волынская – 509 (455);

Днепропетровская – 1296 (976);

Донецкая – 807 (847);

Житомирская – 420 (544);

Закарпатская – 87 (208);

Запорожская – 839 (995);

Ивано-Франковская – 147 (184);

Киевская – 922 (877);

Кировоградская – 199 (210);

Львовская – 926 (804);

Луганская – 244 (304);

Николаевская – 383 (449);

Одесская – 658 (844);

Полтавская – 621 (807);

Ровенская – 538 (563);

Сумская – 382 (700);

Тернопольская – 372 (357);

Харьковская – 1137 (1333);

Херсонская – 287 (337);

Хмельницкая – 640 (870);

Черкасская – 698 (695);

Черниговская – 250 (520);

Черновицкая – 387 (235).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.

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Дарья Мостовая

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