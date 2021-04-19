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Степанов: Мы прошли пик третьей волны, но в мире появилась двойная мутация коронавируса

19.04.2021, 17:58
Степанов: Мы прошли пик третьей волны, но в мире появилась двойная мутация коронавируса - Фото
Максим Степанов (Скриншот видео Украина 24/Youtube)

Украина прошла пик третьей волны эпидемии COVID-19, но расслабляться рано – в мире появилась "двойная мутация" коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Украина 24.

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По словам министра, если сравнивать статистику за недели, то на прошлой было на 14 000 заболевших меньше, чем на позапрошлой.

"Мы прошли пик заболеваемости, это третья волна, я считаю, что мы прошли, и далее будем идти на снижение количества заболевших", – сказал Степанов. 

Он предупредил, что это не означает, что можно расслабиться – очень важно продолжать соблюдать правила, особенно в условиях мутаций коронавируса.

"Сейчас зафиксирована еще одна мутация, так называемая двойная мутация, в Великобритании, Индии, Гонконге. Она еще тяжелее, чем те, которые мы видели до сегодняшнего дня", – сказал министр.

В Минздраве прогнозируют увеличение количества заболевших через три-четыре недели после пасхальных праздников, но пока не могут предсказать, до какой степени ухудшится ситуация.

  • За прошедшие сутки, 18 апреля, в Украине выявили 6506 заболевших коронавирусом, умерли 214 больных. 
  • Сегодня, МОЗ обнародовал информацию о том, что в Украине в 2021 году выросла летальность при заболевании коронавирусом. В 2020 году она составляла 1,7%, в этом — 2,4%.

Читайте также: "Каждый день – смерть". Как пытаются выжить больные и медики в ковидных отделениях

Наталия Медведева
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максим степанов коронавирус мутация
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