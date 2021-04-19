COVID. За сутки выявили 6500 новых случаев, с начала эпидемии заболели почти 2 млн человек
За прошедшие сутки, 18 апреля, в Украине выявили 6506 заболевших коронавирусом (сутками ранее – 10 282), больше всего в – Днепропетровской области. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
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Среди лидеров по суточной заболеваемости COVID-19 – Днепропетровская (761), Харьковская (622), Львовская (490), Николаевская (461) области и Киев (447).
За сутки в Украине умерли 214 больных коронавирусом (сутками ранее – 250), выздоровели – 5598 (6523), были госпитализированы – 2387 (4274).
Всего за 18 апреля сделали 27 488 тестов на коронавирус (60 380). Из них методом ПЦР, который определяет только заболевших – 15 811 (27 278), ИФА, который определяет и переболевших тоже – 4037 (6558), экспресс-тестов – 7640 (26 544).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 1 953 016 заболевших. 1 487 677 больных COVID-19 выздоровели, 40 000 – умерли.
Статистика за сутки по Киеву и областям:
Киев – 447 (сутками ранее – 480);
Винницкая – 122 (177);
Волынская – 214 (197);
Днепропетровская – 761 (1114);
Донецкая – 377 (511);
Житомирская – 267 (379);
Закарпатская – 48 (106);
Запорожская – 90 (151);
Ивано-Франковская – 48 (100);
Киевская – 428 (597);
Кировоградская – 164 (219);
Луганская – 47 (65);
Львовская – 490 (461);
Николаевская – 461 (468);
Одесская – 372 (595);
Полтавская – 164 (160);
Ровенская – 150 (300);
Сумская – 205 (540);
Тернопольская – 219 (256);
Харьковская – 622 (1590);
Херсонская – 103 (215);
Хмельницкая – 100 (540);
Черкасская – 273 (300);
Черниговская – 195 (587);
Черновицкая – 139 (174).
- 16 апреля Степанов заявил, что ситуация с COVID-19 в Украине стабилизировалась благодаря адаптивному карантину.
- 17 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса Pfizer.
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