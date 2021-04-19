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COVID. За сутки выявили 6500 новых случаев, с начала эпидемии заболели почти 2 млн человек

19.04.2021, 08:20
COVID. За сутки выявили 6500 новых случаев, с начала эпидемии заболели почти 2 млн человек - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

За прошедшие сутки, 18 апреля, в Украине выявили 6506 заболевших коронавирусом (сутками ранее – 10 282), больше всего в – Днепропетровской области. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Среди лидеров по суточной заболеваемости COVID-19 – Днепропетровская (761), Харьковская (622), Львовская (490), Николаевская (461) области и Киев (447).

За сутки в Украине умерли 214 больных коронавирусом (сутками ранее – 250), выздоровели – 5598 (6523), были госпитализированы – 2387 (4274). 

Всего за 18 апреля сделали 27 488 тестов на коронавирус (60 380). Из них методом ПЦР, который определяет только заболевших – 15 811 (27 278), ИФА, который определяет и переболевших тоже – 4037 (6558), экспресс-тестов – 7640 (26 544).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 1 953 016 заболевших. 1 487 677 больных COVID-19 выздоровели, 40 000 – умерли. 

Статистика за сутки по Киеву и областям:

Киев – 447 (сутками ранее – 480);

Винницкая – 122 (177);

Волынская – 214 (197);

Днепропетровская – 761 (1114);

Донецкая – 377 (511);

Житомирская – 267 (379);

Закарпатская – 48 (106);

Запорожская – 90 (151);

Ивано-Франковская – 48 (100);

Киевская – 428 (597);

Кировоградская – 164 (219);

Луганская – 47 (65);

Львовская – 490 (461);

Николаевская – 461 (468);

Одесская – 372 (595);

Полтавская – 164 (160);

Ровенская – 150 (300);

Сумская – 205 (540);

Тернопольская – 219 (256);

Харьковская – 622 (1590);

Херсонская – 103 (215);

Хмельницкая – 100 (540);

Черкасская – 273 (300);

Черниговская – 195 (587);

Черновицкая – 139 (174).

Читайте также: Массовая вакцинация от коронавируса начнется, когда в Украине будет 1 млн доз – Ляшко

Дарья Мостовая
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Украина киев статистика коронавирус COVID-19 области
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