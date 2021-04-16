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Ситуация с COVID-19 в Украине стабилизировалась благодаря адаптивному карантину – Степанов

16.04.2021, 13:15
Ситуация с COVID-19 в Украине стабилизировалась благодаря адаптивному карантину – Степанов - Фото
Максим Степанов (Фото: Александр Клименко/пресс-служба Верховной Рады)

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине стабилизировалась благодаря адаптивному карантину почти по всей стране. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время отчета в Верховной Раде сегодня, 16 апреля.

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Степанов подчеркнул, что две области из трех, где была самая тяжелая ситуация с COVID-19, Закарпатская и Ивано-Франковская, вышли из красной зоны эпидопасности, а Черновицкая область готовится к ослаблению карантина.

Напряженной остается ситуация в Киевской, Львовской, Одесской, Хмельницкой областях и в Киеве. В остальных областях ситуация стабилизировалась, есть стойкая тенденция к снижению уровня госпитализаций, заявил Степанов.

Денис Юдин
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карантин максим степанов коронавирус COVID-19
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