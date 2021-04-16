Ситуация с COVID-19 в Украине стабилизировалась благодаря адаптивному карантину – Степанов
16.04.2021, 13:15
Максим Степанов (Фото: Александр Клименко/пресс-служба Верховной Рады)
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине стабилизировалась благодаря адаптивному карантину почти по всей стране. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время отчета в Верховной Раде сегодня, 16 апреля.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Степанов подчеркнул, что две области из трех, где была самая тяжелая ситуация с COVID-19, Закарпатская и Ивано-Франковская, вышли из красной зоны эпидопасности, а Черновицкая область готовится к ослаблению карантина.
Напряженной остается ситуация в Киевской, Львовской, Одесской, Хмельницкой областях и в Киеве. В остальных областях ситуация стабилизировалась, есть стойкая тенденция к снижению уровня госпитализаций, заявил Степанов.
- 9 апреля было решено ввести карантин красной зоны в Харькове и вывести из красной зоны Ивано-Франковскую область. 10 апреля стало известно, что власти выводят из красной зоны Закарпатскую область.
- По словам замглавы Минздрава Виктора Ляшко, Черниговская и Черновицкая области в ближайшие дни перейдут в желтую зону карантина из красной.
- За прошедшие сутки в Украине выявили 17 479 заболевших коронавирусом.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев • Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Head of PRРазместить вакансию
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Последние новости
Комментарии