Массовая вакцинация от коронавируса начнется, когда в Украине будет 1 млн доз – Ляшко

Когда в Украине будет около 1 млн доз вакцины от коронавируса, в стране откроют все прививочные пункты и начнут массовую кампанию по иммунизации. Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко в комментарии телеканалу Украина 24.

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"Как будут прибывать новые партии, и если будут около 1 млн доз вакцины на территории Украины, то мы будем открывать все прививочные пункты и мобильные бригады, а также потенциально готовы вакцинальные центры, чтобы вакцинировать всех", – заявил Ляшко.

При этом он уточнил, что сначала будут вакцинировать категорию людей возрастом от 60 лет, а когда все желающие получат прививки, то начнется вакцинация граждан, достигших 18-летнего возраста: "Сначала приоритет люди 18+ с хроническими болезнями, а затем все желающие".

По его словам, у Министерства здравоохранения стоит задача вакцинировать 70% взрослого населения до конца года.

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Владислав Сердюк

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