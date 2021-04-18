UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Массовая вакцинация от коронавируса начнется, когда в Украине будет 1 млн доз – Ляшко

18.04.2021, 11:45
Массовая вакцинация от коронавируса начнется, когда в Украине будет 1 млн доз – Ляшко - Фото
ляшко ЕРА

Когда в Украине будет около 1 млн доз вакцины от коронавируса, в стране откроют все прививочные пункты и начнут массовую кампанию по иммунизации. Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко в комментарии телеканалу Украина 24.  

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Как будут прибывать новые партии, и если будут около 1 млн доз вакцины на территории Украины, то мы будем открывать все прививочные пункты и мобильные бригады, а также потенциально готовы вакцинальные центры, чтобы вакцинировать всех", – заявил Ляшко. 

При этом он уточнил, что сначала будут вакцинировать категорию людей возрастом от 60 лет, а когда все желающие получат прививки, то начнется вакцинация граждан, достигших 18-летнего возраста: "Сначала приоритет люди 18+ с хроническими болезнями, а затем все желающие".

По его словам, у Министерства здравоохранения стоит задача вакцинировать 70% взрослого населения до конца года. 

Читайте также: Оксфорд: Риск получить опасный тромбоз мозга от COVID-19 до 10 раз выше, чем после вакцины

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Виктор Ляшко коронавирус COVID-19 вакцинация в украине
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 