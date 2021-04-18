Массовая вакцинация от коронавируса начнется, когда в Украине будет 1 млн доз – Ляшко
Когда в Украине будет около 1 млн доз вакцины от коронавируса, в стране откроют все прививочные пункты и начнут массовую кампанию по иммунизации. Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко в комментарии телеканалу Украина 24.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Как будут прибывать новые партии, и если будут около 1 млн доз вакцины на территории Украины, то мы будем открывать все прививочные пункты и мобильные бригады, а также потенциально готовы вакцинальные центры, чтобы вакцинировать всех", – заявил Ляшко.
При этом он уточнил, что сначала будут вакцинировать категорию людей возрастом от 60 лет, а когда все желающие получат прививки, то начнется вакцинация граждан, достигших 18-летнего возраста: "Сначала приоритет люди 18+ с хроническими болезнями, а затем все желающие".
По его словам, у Министерства здравоохранения стоит задача вакцинировать 70% взрослого населения до конца года.
- Ученые НАН считают, что эпидемия в Украине вышла на плато, однако число смертей еще продолжит расти. Степанов говорит, что Украина вышла на пик весенней волны коронавируса – и ситуация начала стабилизироваться.
- Вчера в Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса Pfizer. Это третья вакцина в стране: с февраля начали прививать препаратом Covishield (AstraZeneca / Oxford), а с 13 апреля – CoronaVac (от китайской компании Sinovac).
Читайте также: Оксфорд: Риск получить опасный тромбоз мозга от COVID-19 до 10 раз выше, чем после вакцины
Комментарии