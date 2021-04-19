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В Украине в 2021 году выросла летальность от коронавируса – Минздрав

19.04.2021, 16:35
В Украине в 2021 году выросла летальность от коронавируса – Минздрав - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

В Украине в 2021 году выросла летальность при заболевании коронавирусом. В 2020 году она составляла 1,7%, в этом — 2,4%. Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Роман Родына.

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Родына сказал, что ЦОЗ проанализировал смертность за прошлый и этот год.

"Чуть более 1 миллиона заболело в 2020 году, и показатель летальности был 1,7%... Это довольно такой типичный показатель смертности, он может отличаться в разных странах, но это нормальный показатель. В 2021 году летальность увеличилась и сейчас она составляет 2,4%", — сказал Родына.

Справка. Летальность — это процент умерших из числа подтвержденных случаев COVID-19.

По его словам, с начала года в Украине зарегистрировали 900 000 случаев коронавируса. Специалист отметил, что за 3,5 месяца заболело почти столько же, сколько за 10 месяцев в прошлом году.

"Интенсивность распространения болезни увеличилась, летальность увеличилась. И одно из объяснений — это распространение британского, южно-африканского штаммов", — добавил директор ЦОЗ.

Он напомнил, что эти штаммы распространяются быстрее, и протекание болезни при них более тяжелое.

Британский штамм, по словам представителя МОЗ, распространен в 21 регионе, южно-африканский зафиксирован в Полтавской области.

  • По данным МОЗ на 24 марта, выше 2% летальность зафиксирована в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Львовской областях.
  • В исследовании Национальной академии наук говорится, что в Украине с начала пандемии из 8 446 пациентов с COVID-19, которые находились на искусственной вентиляции легких, умерли 7 479 человек.
  • Главсанврач Виктор Ляшко пояснил, что высокая летальность среди пациентов с коронавирусом на ИВЛ – не особенность Украины, а особенность коронавирусной болезни. В разных странах мира показатель летальности среди пациентов на ИВЛ составляет от 50 до 90%.
Вадим Ребрина
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минздрав коронавирус летальность роман родына
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