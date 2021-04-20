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Власти Киева "с осторожностью" заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

20.04.2021, 19:52
Власти Киева
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Введенные строгие ограничения позволили несколько стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Киеве. Об этом сообщила заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Анна Старостенко, передает пресс-служба КГГА.

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По ее словам, в конце марта-начале апреля в столице были чрезвычайно высокие показатели заболеваемости COVID-19, госпитализаций и смертности.

"У нас была наибольшая нагрузка на учреждения здравоохранения и медперсонал за все время пандемии", – сказала Старостенко.

Она отметила, что в течение последней недели количество новых случаев заражения коронавирусом несколько уменьшилось.

"Но мы говорим об этом с большой осторожностью", – подчеркнула замглавы КГГА.

Она рассказала, что больных COVID-19 в столице принимают 38 медучреждений, из них 27 – коммунальные. Всего развернуто 6558 коек, за последний месяц их количество увеличили более чем на тысячу.

"Сегодня некоторые опорные больницы остаются перегруженными. Поэтому мы должны быть очень осторожными в наших прогнозах", – отметила Старостенко.

Она также напомнила, что город готовит дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после пасхальных праздников не произошло инфекционного взрыва.

  • За минувшие сутки, 19 апреля, в Киеве обнаружили 892 новых больных коронавирусом, умерли 36 человек. В больницы столицы госпитализировали 146 больных COVID-19, а также 325 пациентов с подозрением на коронавирус и пневмониями.
  • Минздрав сообщил, что Киев и 12 областей находятся в красной зоне эпидемиологической опасности, количество госпитализированных снижается почти во всех областях.

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Наталия Медведева
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киев коронавирус
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