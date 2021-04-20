COVID-19. В красной зоне Киев и 12 областей, почти везде снижается число госпитализаций

Киев и 12 областей находятся в красной зоне эпидемиологической опасности, количество госпитализированных снижается почти во всех областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В красной зоне находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. По решению Госкомиссии ТЭБ и ЧС в областях красной зоны могут вводиться более строгие карантинные ограничения.

В оранжевой зоне находятся девять областей: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская. Оранжевый уровень является предупреждающим, он означает, что регион вскоре может попасть в красную зону.

В желтой зоне – Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская области. Ограничения желтой зоны можно посмотреть здесь.

Во всех областях, кроме Кировоградской, Луганской и Херсонской, наблюдается уменьшение числа госпитализированных за семь дней по сравнению с предыдущим периодом.

Таблица по областям (нажмите, чтобы увеличить):

Читайте также: Между Pfizer и AstraZeneca началась "первая тромбозная война". Это ожидаемо

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.