Никаких особых режимов карантина на майские и пасхальные праздники не будет – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на майские и пасхальные праздники в Украине не планируют вводить "особый режим" локдауна. Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

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"Я не анонсировал никаких особых режимов. Я говорил о том, что если регион будет находиться, например, на красном уровне эпидопасности, то должны действовать все ограничения, которые есть в красном уровне эпидопасности", – сказал глава МОЗ.

По словам Степанова, в Украине сейчас позитивная динамика заболеваемости COVID-19, "количество заболевших пошло вниз". Но расслабляться не стоит, отметил он, необходимо придерживаться уже установленных правил.

"Их так же нужно соблюдать на Пасху, тогда у нас не будет серьезных вспышек COVID-19", – сказал министр.

Он также заявил, что Украина прошла пик третьей волны эпидемии COVID-19, но расслабляться рано – в мире появилась "двойная мутация" коронавируса.

Ранее главсанврач Виктор Ляшко заявил, что закрывать храмы на церковный праздник власти пока не планируют. Он сказал, что руководство здравоохранения хочет, "чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи". "Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году", – уточнил он.

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Вадим Ребрина

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