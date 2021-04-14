В Киеве продлили локдаун до конца апреля: транспорт по-прежнему по спецпропускам
14.04.2021, 12:08
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
Власти Киева приняли решение о продлении карантина в столице до 30 апреля. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Все ранее установленные карантинные ограничения остаются в силе. В частности, ограничения на работу транспорта будут действовать как и прежде.
Детские сады и школы остаются закрытыми. Заведения общепита могут работать только на вынос и доставку, продуктовые ярмарки не будут работать.
- Киев с 20 марта находится на локдауне. С 23 марта правительство официально ввело в столице красную зону карантина.
- За последние сутки в Украине выявили 14 553 новых больных СOVID-19, 467 пациентов умерли. Киев – лидер по заболеваемости среди всех регионов страны (1457).
Читайте также: Водители маршруток в Киеве отказываются работать из-за локдауна
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев • Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Head of PRРазместить вакансию
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Последние новости
Комментарии