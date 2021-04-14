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В Киеве продлили локдаун до конца апреля: транспорт по-прежнему по спецпропускам

14.04.2021, 12:08
В Киеве продлили локдаун до конца апреля: транспорт по-прежнему по спецпропускам - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Власти Киева приняли решение о продлении карантина в столице до 30 апреля. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко

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Все ранее установленные карантинные ограничения остаются в силе. В частности, ограничения на работу транспорта будут действовать как и прежде.

Детские сады и школы остаются закрытыми. Заведения общепита могут работать только на вынос и доставку, продуктовые ярмарки не будут работать.

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Станислав Стороженко
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