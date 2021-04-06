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Водители маршруток в Киеве отказываются работать из-за локдауна

06.04.2021, 11:52
Водители маршруток в Киеве отказываются работать из-за локдауна - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Часть водителей маршрутных такси в Киеве отказались работать в условиях локдауна и не вышла на маршруты 6 апреля. Об этом заявил председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко, передает Суспільне

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По словам Моисеенко, сегодня на работу не вышло даже больше водителей, чем вчера, в первый день локдауна в столице.

Он отметил, что правоохранители предупредили перевозчиков о будущих штрафах в случае, если они будут перевозить в транспорте людей без спецпропусков.

Кроме того, он заявил, что водители не хотят выходить на маршруты из-за ограничений количества пассажиров в салоне – из-за неполной посадку водители не могут заработать деньги и даже "отбить" стоимость горючего.

"Сейчас ситуация критическая", – добавил Моисеенко.

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Станислав Стороженко
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