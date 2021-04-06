Водители маршруток в Киеве отказываются работать из-за локдауна
Часть водителей маршрутных такси в Киеве отказались работать в условиях локдауна и не вышла на маршруты 6 апреля. Об этом заявил председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко, передает Суспільне.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
По словам Моисеенко, сегодня на работу не вышло даже больше водителей, чем вчера, в первый день локдауна в столице.
Он отметил, что правоохранители предупредили перевозчиков о будущих штрафах в случае, если они будут перевозить в транспорте людей без спецпропусков.
Кроме того, он заявил, что водители не хотят выходить на маршруты из-за ограничений количества пассажиров в салоне – из-за неполной посадку водители не могут заработать деньги и даже "отбить" стоимость горючего.
"Сейчас ситуация критическая", – добавил Моисеенко.
- Киев с 20 марта находится на локдауне. С 23 марта правительство официально ввело в столице красную зону карантина.
- Вчера Киев на локдауне сковали многокилометровые пробки, а стоимость заказа такси в Киеве выросла в два-три раза.
Читайте также: Спецпропуска на проезд в Киеве, пустые маршрутки и метро. Как пускают в подземку – видео
Комментарии